Πέθανε 4χρονο κορίτσι στην Κύπρο από Γρίπη Α - Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ

Τραγική κατάληξη είχε η νοσηλεία ενός 4χρονου κοριτσιού στην Κύπρου, που πέθανε από Γρίπη Α, καθώς βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.

Νοσοκομείο
Νοσοκομείο | POOL / ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ / EUROKINISSI
Τραγικό θάνατο βρήκε ένα τετράχρονο παιδί, το οποίο απεβίωσε σήμερα (26/01) το μεσημέρι, στο Μακάρειο Νοσοκομείο από Γρίπη Αμετά από την νοσηλεία του στη ΜΕΘ.

Το παιδί είχε αρχικά εισαχθεί για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού ωστόσο, καθώς η κατάσταση τη υγείας του επιδεινώθηκε ακραία, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν «κοριτσάκι ηλικίας 4 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου, κατέληξε».

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η αιτία που προκάλεσε τον θάνατο της μικρής ήταν πολυοργανική ανεπάρκεια ως συνέπεια της γρίπης Α.

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, η γρίπη Α έχει στοιχίσει τη ζωή σε ακόμη 13 άτομα, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές Αρχές.

