Πέθανε η Αναστασία Αθήνη, η γυναίκα που χαστούκισε την Δήμητρα Λιάνη το 1997

Πέθανε η «εθνική χαστουκίστρια», Αναστασία Αθήνη που έγινε γνωστή σε όλη την Ελλάδα από το περιστατικό του 1997, όταν είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου στη Στοά του Βιβλίου, ντοκουμέντο που έχει καταγραφεί και on camera.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στις 10 Οκτωβρίου όταν πήγε στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου. Στον χώρο υπήρχε αρκετός κόσμος που περίμενε υπομονετικά στην ουρά για να πάρει το βιβλίο και στη συνέχει να το δώσει στη Δήμητρα Λιάνη – Παπανδρέου προκειμένου να το υπογράψει (υπήρχε φυσικά και μια κάμερα).

Τότε η Αναστασία Αθήνη πλησίασε και είπε: «Εγώ δεν καταδέχομαι να πάρω αυτό το βιβλίο». Ύστερα έκανε την κίνηση με την οποία έμαθε όλη η χώρα ποια ήταν η τότε 47χρονη εργαζόμενη στο ΣΔΟΕ: χαστούκισε την γυναίκα του Ανδρέα Παπανδρέου.

Τελικά, μετά από λίγες ώρες η δράστης οδηγήθηκε στο Α/Τ Ακροπόλεως. Όταν οι αστυνομικοί την έβγαλαν από το υπόγειο για να την πάνε στο περιπολικό, ο συγκεντρωμένος κόσμος της επιτέθηκε φραστικά.

Την επόμενη ημέρα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να ακολουθήσουν τα τυπικά (ορισμός περιοριστικών μέτρων, ορισμός τακτικής δικάσιμου κλπ). Η Αθήνη – Τσούνη αφέθηκε ελεύθερη μέχρι τη δίκη και προφανώς έγινε το πιο λαμπρό πρόσωπο της δημοσιότητας και βέβαια η αγαπημένη των καναλιών.

«Θα το ξαναέκανα», είπε μερικές ημέρες αργότερα σε μια από τις πάρα πολλές συνεντεύξεις που έδωσε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. «Υπάρχουν τόσα προβλήματα, τόσες γυναίκες που παλεύουν για να τα βγάλουν πέρα, που αγωνίζονται και θα ασχολούμαστε με την κυρία αυτή; Ποια είναι η ιστορία της τέλος πάντων; Τι έχει προσφέρει; Ποιος είναι ο αγώνας της; Δε μου λέει κάτι το ότι ήταν παντρεμένη με έναν λαϊκό ηγέτη, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί εκ των υστέρων μου έδειξε εμένα πως τον μέτρησε με βάση τα χρήματα» είχε προσθέσει.

Είχε καταγγείλει, μάλιστα, πως στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου την είχαν χτυπήσει και ουσιαστικά της επέβαλαν να ζητήσει συγγνώμη από τη Δήμητρα Λιάνη.

Σύμφωνα με το e-maistros.gr, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στο Μοναστηράκι την Κυριακή στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη.

Ποια ήταν η Αναστασία Αθήνη

Γεννήθηκε στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας. Πέρασε το 1967 στη Νομική όπου αρχικά σπούδασε στο Οικονομικό και στη συνέχεια γράφτηκε και στο Νομικό τμήμα. Εκεί τη βρίσκουν και τα γεγονότα της Νομικής το 1973.

Ξυλοκοπήθηκε, σύμφωνα με την ίδια, από έναν αστυνομικό στην ταράτσα του κτιρίου όπου είχαν συγκεντρωθεί οι φοιτητές προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη χούντα.

Δραστήρια γυναίκα η Αθήνη – Τσούνη ήταν μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Συλλόγου των Απανταχού Ρουμελιωτών, του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και της Οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς».