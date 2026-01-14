Πέθανε η Βάσω Μεσσηνέζη: Η πρώτη τραγουδίστρια που συνεργάστηκε με τον Θάνο Μικρούτσικο

Η Βάσω Μεσσηνέζη, η πρώτη φωνή που εμπιστεύτηκε ο Θάνος Μικρούτσικος στην αρχή της καλλιτεχνικής του πορείας, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας.
Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η κόρη της μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό της τραγουδίστριας στο Facebook, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη και ενημερώνοντας για τις λεπτομέρειες της εξόδιου ακολουθίας.
Η Μεσσηνέζη υπήρξε η πρώτη ερμηνεύτρια που συνεργάστηκε με τον Θάνο Μικρούτσικο, δίνοντας φωνή το 1969 στο τραγούδι «Ένα σπιτάκι» σε στίχους Κώστα Καρυωτάκη.
Στη συνέχεια ακολούθησε προσωπική δισκογραφία με τραγούδια όπως «Καλώς ή Κακώς» και «Και Χαιρετισμούς σε Κανένα». Αν και ξεκίνησε από την έντεχνη σκηνή, αργότερα στράφηκε στο λαϊκό τραγούδι, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα.
