Πέθανε η διάσημη γάτα της Ακρόπολης, Λουκία, σε ηλικία 17 ετών

Η γνωστή και αγαπητή σε όσους βρίσκονταν πέριξ του Αρχαίου Θεάτρου του Διονύσου, γάτα Λουκία, πέθανε σε ηλικία 17 ετών.

γατα-Λουκια-Ακροπολη
Η γάτα της Ακρόπολης, Λουκία | TikTok/rozzzay514
Ένα ιδιαίτερο και τρυφερό κεφάλαιο έκλεισε στον αρχαιολογικό χώρο του Αρχαίου Θεάτρου του Διονύσου, στους πρόποδες της Ακρόπολης, με την απώλεια της Λουκίας, μιας γάτας που για 17 χρόνια αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας στην περιοχή γύρω από το μνημείο.

Η Λουκία δεν ήταν απλώς ένα αδέσποτο ζώο που βρήκε καταφύγιο στον ιστορικό χώρο. Με την ήρεμη παρουσία της και την οικειότητα που ανέπτυξε με ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου, εξελίχθηκε σε μια άτυπη «φύλακα», κερδίζοντας την αγάπη τόσο των εργαζομένων όσο και των επισκεπτών.

Οι φύλακες του χώρου φρόντιζαν καθημερινά να έχει τροφή και νερό, ενώ η ίδια είχε ενσωματωθεί πλήρως στο περιβάλλον, κινούμενη διακριτικά ανάμεσα στα μνημεία και επιλέγοντας τις ζεστές πέτρες για την ξεκούρασή της, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, όταν ο χώρος άδειαζε από κόσμο.

Όπως περιγράφει η αρχαιολόγος και ξεναγός Βασιλική Ζαπατίνα, «για 17 ολόκληρα χρόνια υπήρχε μια μικρή αλλά ξεχωριστή “φύλακας” του χώρου. Δεν φορούσε στολή, ούτε κρατούσε εισιτήρια». Η Λουκία, όπως σημειώνει, έγινε ένα αγαπημένο και ζωντανό στοιχείο της εμπειρίας του μνημείου.

