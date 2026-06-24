Πέθανε η δημοσιογράφος Πανδώρα Παφίλη: Βαρύ πένθος στον «Αθήνα 9.84»

Θλίψη έχει σκορπίσει στον δημοσιογραφικό κόσμο, αλλά και στην «οικογένεια» του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9.84», η είδηση της πρόωρης απώλειας της γνωστής δημοσιογράφου, Πανδώρας Παφίλη.

Γεννημένη στην Αθήνα το 1963, η Πανδώρα Παφίλη συνέδεσε άρρηκτα την επαγγελματική της σταδιοδρομία με τον σταθμό της πόλης. Από το 1992 έως και σήμερα, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία από καίριες θέσεις, αφήνοντας το δικό της στίγμα στα ερτζιανά. Στη μακρόχρονη πορεία της στον «Αθήνα 9.84», ανέλαβε τον συντονισμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, κάλυψε εκτενώς το ελεύθερο και το πολιτικό ρεπορτάζ, ενώ παράλληλα εργάστηκε με επιτυχία στη σύνταξη και εκφώνηση ειδήσεων, καθώς και στην παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών.

Στον εργασιακό της χώρο, η Πανδώρα Παφίλη ξεχώριζε για την εργατικότητα και την ικανότητά της. Συνάδελφοι και συνεργάτες κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με σπάνιο επαγγελματικό ήθος, ευπρέπεια και πνεύμα αλληλεγγύης, στοιχεία που την έκαναν ιδιαίτερα αγαπητή σε όλους.

Σε ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά με βαθιά συγκίνηση την εκλιπούσα δημοσιογράφο, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους φίλους της.