Πέθανε η Νάκυ Αγάθου, από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης

Θλίψη σκόρπισε στον τηλεοπτικό χώρο καθώς πέθανε, σε ηλικία 86 ετών, η παρουσιάστρια Νάκυ Αγάθου, από τις πρώτες παρουσιάστριες που πέρασαν από την ελληνική τηλεόραση.

Την είδηση έκανε γνωστή, ο Τάκης Σαγιώρ, ο οποίος έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: «Είμαι συντετριμμένος! Έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο μια πραγματική κυρία, μια από τις καλύτερες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμένη αξιοπρεπής γυναίκα, συμμαθήτρια μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή φίλη μου. Νάκυ Αγάθου καλό σου ταξίδι στο φως, θα μου λείψεις πολύ».

Νάκυ Αγάθου: Το βιογραφικό της

Η Νάκυ Αγάθου, ήταν εγγονή του Κερκυραίου βουλευτή Αχιλλέα Αγάθου. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο νησί. Στις αρχές της, δούλεψε ως παρουσιάστρια εκπομπών- εκφωνήτρια στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Κέρκυρας, του ΕΙΡ.

Από την Κέρκυρα μετακόμισε στην Αθήνα για να δουλέψει στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και το 1966 επελέγη για παρουσιάστρια του τηλεοπτικού προγράμματος που είχε μόλις ξεκινήσει. Η σταδιοδρομία της ως εκφωνήτρια, παρουσιάστρια της τηλεόρασης ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Το 1969 ήδη είχε κατακτήσει το κοινό της. Ξεχώρισε για το «Θέατρο της Δευτέρας», σε ταινίες του Χάρρυ Κλυνν. Το 1988 αποσύρθηκε από την παρουσίαση, και αργότερα κατέβηκε στις εκλογές με την «Πολιτική Άνοιξη» του Αντώνη Σαμαρά.