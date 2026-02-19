Πέθανε η συγγραφέας Ιωάννα Καρατζαφέρη: Το «αντίο» του ΚΚΕ

Την τελευταία της πνοή άφησε σήμερα, Πέμπτη (19/02) η συγγραφέας Ιωάννα Καρατζαφέρη με το ΚΚΕ να αποχαιρετά «με μεγάλη θλίψη και βαθύ σεβασμό μια ελεύθερη και γενναία γυναίκα», όπως αναφέρει σε νέα ανακοίνωσή του.
«Από τα παιδικά της χρόνια στη λαϊκή συνοικία της Καλλιθέας ως τα χρόνια της Νέας Υόρκης και της Στοκχόλμης, η Ιωάννα Καρατζαφέρη άνοιξε με το πρωτότυπο συγγραφικό της έργο ένα παράθυρο για να δούμε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας κι όμως δεν τους βλέπουμε, τους ταπεινούς, τους απόκληρους που αγωνίζονται κάτω από όλους τους καιρούς, που πορεύονται αναζητώντας μια καλύτερη ζωή με εφόδια παρακαταθήκες αγώνων και την ελπίδα πως παρά τις ματαιώσεις, θα ξημερώσει ένα φωτεινότερο αύριο» ανέφερε η ανακοίνωση του ΚΚΕ και προσέθετε:
«Η Ιωάννα Καρατζαφέρη πορεύθηκε όλη της τη ζωή στο πλευρό του ΚΚΕ, έλαβε ενεργό μέρος στην αντιδικτατορική πάλη του λαού μας τα χρόνια που ζούσε στις ΗΠΑ, αψηφώντας την τρομοκρατία των αμερικάνικων υπηρεσιών και συνέχισε τον αγώνα της στην Σουηδία.
Η πλούσια και πολύτιμη πείρα της και οι σκέψεις της, καρποί της συνείδησης μιας γυναίκας που «ρούφηξε τη ζωή ως το μεδούλι» με θάρρος, χιούμορ και κοφτερή γλώσσα αποτυπώθηκε σε εκατοντάδες σημειώματα της στον "Ριζοσπάστη" και στο συγγραφικό της έργο» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος. Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στους οικείους της».
Το έργο της Ιωάννας Καρατζαφέρη
Γεννήθηκε το 1929 στην Καλαμάτα και πραγματοποίησε θεατρικές και κινηματογραφικές σπουδές στο Λουντ της Σουηδίας. Έζησε, εκτός από τη Σουηδία, και στη Νέα Υόρκη.
Έχει συγγράψει μυθιστορήματα και διηγήματα ενώ έχει μεταφράσει και κείμενα ξένων συγγραφέων. Αποτελεί μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, ενώ έχει λάβει το Β΄ Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο το 1963.
Ακόμη, έχει λάβει το βραβείο Λουντέμη, αλλά και εύφημη μνεία από την ομάδα των 12.
Μεταξύ των σημαντικότερων έργων της είναι τα εξής:
Μυθιστορήματα
- Επιπλωμένα δωμάτια, 1962
- Το χαμένο κουμπί, 1977
- Μπαζαγιάζι, 1978
- Τα κορίτσια του Ερεχθείου, 1981
- Τέσσερις Πολωνέζες 1982
- Οι δύο τελευταίοι, 1983
- Καφενείον ο τέταρτος κόσμος, 1984
- Ζευγάρια της Αθήνας, 1985
- Οι έφηβοι του Κολωνού, 1987
- Η ώρα του λύκου, 1990
- Εσθέρ, 1991
Διηγήματα
- Η ζωή σε τέσσερις πράξεις, 1964
- Ιστορίες για άντρες, 1980
- Χωρισμένοι στα δυο, 1988
Παιδικά
- Μια διπλή παιδική ιστορία, 1980
- Ένα πιάνο με φτερά, 1985
