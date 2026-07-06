Πέθανε ο «αγιογράφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου» Ιωάννης Μητράκας

Θλίψη σκόρπισε στον χώρο της τέχνης και της θρησκείας, ο θάνατος του ζωγράφου και άρχοντος αγιογράφου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ιωάννη Μητράκα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο μεγάλος καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή, τα ξημερώματα της 5ης Ιουλίου.

Ο Ιωάννης Μητράκας με καταγωγή από τον Προβατώνα Έβρου υπήρξε ένας δημιουργός που άφησε ανεξίτηλη την προσωπική του σφραγίδα στα εικαστικά δρώμενα, καταφέρνοντας να γεφυρώσει με μοναδικό τρόπο τη μακρά βυζαντινή παράδοση με τη σύγχρονη εποχή. Μέσα από το έργο του, το οποίο χαρακτηρίζεται από βαθιά προσήλωση στην πολιτιστική κληρονομιά αλλά και από μια διεισδυτική παρατήρηση της ρέουσας κοινωνίας, ανέδειξε διαχρονικές αξίες όπως η συμπόνια, η εργατικότητα και η ανδρεία.

Υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής, έχοντας αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη βυζαντινή εικαστική παράδοση. Έργα του κοσμούν πλήθος ιδιωτικών συλλογών σε πόλεις της Ελλάδας όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Σπάρτη, η Κύμη, η Κομοτηνή, η Αλεξανδρούπολη και το Διδυμότειχο, καθώς και συλλογές στην Αυστραλία και τον Καναδά.

Το πολυσχιδές έργο του, που του χάρισε τον χαρακτηρισμό ενός εκ των σημαντικότερων σύγχρονων «Βυζαντινών Ζωγράφων», έχει αναλυθεί από διακεκριμένους τεχνοκριτικούς και αποτελεί αντικείμενο μελέτης της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας για τη βαθιά πνευματικότητα και την ιδιαίτερη τεχνική του.

Κινούμενος από την ανάγκη για ζωντανή επαφή με το κοινό, παρουσίασε τις δημιουργίες του σε κορυφαίους πολιτιστικούς χώρους, όπως το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, καθώς και σε σημαντικές εκθέσεις σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ελβετία και η Δανία. Σήμερα, τα βραβευμένα έργα του κοσμούν μεγάλες ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, από την Αθήνα έως τη Θράκη, αλλά και στην Αυστραλία και τον Καναδά, σφραγίζοντας τη διεθνή του αναγνώριση.

Τα εγκαίνια της Πινακοθήκης Φίλων Μετανεοβυζαντινών Εικαστικών Τεχνών «Ιωάννης Μητράκας», που τελέστηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αλεξανδρούπολη, χάρισαν στον Έβρο έναν ανεκτίμητο πολιτιστικό θησαυρό με περισσότερα από 150 έργα του. Στον χώρο αυτό φιλοξενούνται έργα της τελευταίας περιόδου της δημιουργίας του, τα οποία φιλοτέχνησε στο τρίτο του εργαστήριο στην ίδια πόλη. Πρόκειται για έργα που αποτυπώνουν με μοναδικό τρόπο την ιστορία της Θράκης, ξεκινώντας από τα αρχαία χρόνια και τη μυθολογία της, μέχρι τους σύγχρονους αγώνες της.