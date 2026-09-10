Πέθανε ο Αλέκος Καλύβης: Τα «αντίο» Δούρου - Σακελλαρίδη στο ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 73 ετών, ο Αλέκος Καλύβης, ιστορικός στέλεχος του συνδικαλιστικού κινήματος και της ελληνικής Αριστεράς.

Γεννήθηκε το 1953, στην Αθήνα. Εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα. Από το 1978 και μετά ασχολήθηκε ενεργά με την συνδικαλιστική δράση και το 1980 εκλέχθηκε στη διοίκηση του Συλλόγου Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ).

Διατέλεσε γενικός γραμματέας του ΣΥΕΤΕ (1983-1987), γενικός γραμματέας της ΟΤΟΕ (1991-1994) και από το 1995 εκλέχτηκε στην διοίκηση, στην εκτελεστική επιτροπή και στο προεδρείο της ΓΣΕΕ, στην οποία μέχρι το 2009 ήταν Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Υπήρξε στέλεχος του ΚΚΕ επί πολλά χρόνια. Είναι ιδρυτικό μέλος από το 1991 του Συνασπισμού, του οποίου διετέλεσε μέλος της ΚΠΕ και της Πολιτικής Γραμματείας και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ.

Είχε γράψει πολλά άρθρα και εργασίες γύρω από το συνδικαλισμό καθώς και κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και ευρωπαϊκά ζητήματα. Είναι ιδρυτικό μέλος των κινημάτων των ευρωπορειών κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και ιδρυτικό μέλος και στέλεχος του συντονιστικού του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ.

Συμμετείχε στην επιτροπή Απασχόλησης της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και στην κοινοτική Επιτροπή Διαλόγου για την Αγορά Εργασίας.

Διετέλεσε, επίσης, μέλος της διοίκησης του ευρωπαϊκού ιδρύματος με έδρα το Δουβλίνο με αντικείμενο την έρευνα συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην Ευρώπη καθώς και μέλος της διοίκησης του Αρχείου Ιστορίας Συνδικάτων.

Η ΓΣΕΕ αποχαιρετά τον Αλέκο Καλύβη

«Με συγκίνηση η ΓΣΕΕ αποχαιρετά έναν άοκνο υπηρέτη του εργατικού κινήματος, τον Αλέκο Καλύβη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Ο Αλέκος Καλύβης εντάχθηκε από τα νεανικά του χρόνια στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ενεργό στέλεχος στο χώρο των τραπεζών από το 1978, εκλέχθηκε στη διοίκησή του ΣΥΕΤΕ και της ΟΤΟΕ, ενώ υπηρέτησε τη ΓΣΕΕ ως μέλος της διοίκησης, της Εκτελεστικής Επιτροπής και από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου έως το 2009. Δεν υπηρέτησε το κίνημα της εργασίας μόνο ως συνδικαλιστής αλλά και ως αρθρογράφος-ερευνητής, έχοντας συνεισφέρει με κείμενα ή παρεμβάσεις σε αναλύσεις γύρω από την εργασιακή απορρύθμιση και την ιστορία του εργατικού κινήματος. Ήταν, επίσης, ιδιαίτερα δραστήριος στο διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα.

Ταυτόχρονα, είχε ενεργό συμμετοχή στην ευρύτερη πολιτική και κοινωνική δράση ως στέλεχος του ΚΚΕ, του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ.

Ευχόμαστε στους οικείους του δύναμη για τη βαρύτατη απώλειά τους».

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Ο Αλέκος Καλύβης θα μας λείψει βαθιά»

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Αλέκος Καλύβης θα μας λείψει βαθιά. Ήταν ένας σύντροφος σεμνός και στιβαρός. Ένας άνθρωπος που σε κέρδιζε από την πρώτη στιγμή με τη νηφαλιότητά του και σε γοήτευε με τη σκέψη του. Μέσα από τον συνδικαλισμό στις τράπεζες και τη ΓΣΕΕ συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να συνδεθεί το τότε κόμμα μας, ο Συνασπισμός, με το εργατικό κίνημα. Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΓΣΕΕ με την Αυτόνομη Παρέμβαση και υπεύθυνος στην Πολιτική Γραμματεία του Συνασπισμού για την εργατική πολιτική, άφησε το αποτύπωμά του σε μια περίοδο, κατά την οποία τα εργατικά ζητήματα και η οργανωμένη παρέμβαση στον συνδικαλισμό αποκτούσαν όλο και μεγαλύτερη σημασία για το τότε κόμμα μας. Ήταν η περίοδος της αριστερής στροφής, στην οποία συνέβαλε καθοριστικά ο Αλέκος, μέσα από το Αριστερό Ρεύμα, και η οποία οδήγησε στη συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ τη δεκαετία του 2000. Τον θυμόμαστε στο κίνημα ενάντια στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, στη Διεθνή Δράση και στο Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ. Στα χρόνια που η Αριστερά ήταν ανοιχτή στην κοινωνία, που υπήρχε κοινή δράση, συνάντηση διαφορετικών παραδόσεων, γόνιμη ζύμωση και πολιτική αναζήτηση. Ο Αλέκος Καλύβης, με τη συμβολή του, σφράγισε ανεξίτηλα μια περίοδο κατά την οποία η Αριστερά στη χώρα μας έκανε άλματα: ριζοσπαστικοποιήθηκε, ανοίχτηκε στα κοινωνικά κινήματα και απέκτησε αυτοπεποίθηση. Κυρίως, όμως, θα θυμόμαστε στο προσώπο του Αλέκου έναν σύντροφο χωρίς έπαρση και χωρίς ιδιοτέλεια, με σταθερότητα στις ιδέες και ανοιχτό στον διάλογο. Θα μας λείψει η σκέψη του, η παρουσία του, η συντροφικότητά του. Θερμά συλλυπητήρια στην Μαίρη, τα παιδιά και όλους τους δικούς του. Αντίο, σύντροφε μας Αλέκο.»

Στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει:

«Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά και θλίψη και συγκίνηση τον σύντροφο μας Αλέκο Καλύβη.

Η συμβολή του στους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες των τελευταίων δεκαετιών ήταν καθοριστική, όχι μόνο λόγω της αγωνιστικότητάς του, των βαθέων γνώσεών του και της απαρέγκλιτης στράτευσής του στην Αριστερά και στο πλευρό των εργαζομένων.

Ο Αλέκος Καλύβης ήταν ένας πάνω απ’ όλα ένας άνθρωπος προσηνής και μειλίχιος, και γι αυτό πειστικός και αγαπητός σε συντρόφους και αντιπάλους.

Συμπορευτήκαμε μαζί για χρόνια, δώσαμε μάχες στα κινήματα και στην κοινωνία στο πλευρό των εργαζόμενων και των καταπιεσμένων. Στον Συνασπισμό, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Αυτόνομη Παρέμβαση, το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ και σε κάθε πρωτοβουλία απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό, τον ρατσισμό και τον πόλεμο.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνοδοιπόρους του.

Αγαπημένε μας σύντροφε Αλεκο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Ρένα Δούρου: «Για τη δική μας τη γενιά ο Αλέκος ανήκει στους “οδοδείκτες”»

Η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Ο Αλέκος Καλύβης ανήκει – γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αόριστο – ανήκει λοιπόν στην ξεχωριστή εκείνη κατηγορία συντρόφων και συντροφισσών που συνδυάζουν την έννοια της Πολιτικής με την αναλυτική ικανότητα στο πλαίσιο μιας συνολικά προοδευτικής αντίληψης. Όχι τυχαία ο Καλύβης δραστηριοποιείται στον συνδικαλιστικό χώρο, το κατεξοχήν πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά και της αναγκαίας σύνθεσης.

Δεν θα ξεχάσω το δέος μας απέναντί του, όταν το 1997, είχε έλθει στα γραφεία της Νεολαίας του Συνασπισμού σε συνέλευση νέων, καμιά 30αριά ήμασταν, να μας μιλήσει για την κατάσταση των νέων εργαζόμενων.

Για τη δική μας τη γενιά ο Αλέκος ανήκει στους “οδοδείκτες”. Με ήθος και ευγένεια χαράσσει δρόμο, ποιώντας αριστερό ήθος. Είναι αυτός που σκιαγραφεί μια διαδρομή που τότε φάνταζε δύσβατη όμως αργότερα γίνεται μεγάλο μονοπάτι σε μεγάλο βαθμό και χάρη στον ίδιο και τη συνεπή και ανιδιοτελή προσφορά του στο μαζικό κίνημα και την Αριστερά.

Ο συνδικαλιστής, το πολιτικό στέλεχος της Αριστεράς, ο κοινωνικός αγωνιστής και Αλέκος Καλύβης αφήνει μια τεράστια κοινωνική και πολιτική παρακαταθήκη, μια πολιτική κληρονομιά που πλέον καλούμαστε εμείς να τιμήσουμε, συνεχίζοντάς την.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέκο Καλύβη, σημαντική μορφή της Αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος, έναν άνθρωπο που συνέδεσε ολόκληρη τη διαδρομή του με τους αγώνες του κόσμου της εργασίας.

Από το 1978 ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση στον χώρο των τραπεζοϋπαλλήλων. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας και της ΟΤΟΕ, ενώ από το 1995 συμμετείχε στη διοίκηση, την Εκτελεστική Επιτροπή και το προεδρείο της ΓΣΕΕ, της οποίας υπήρξε Αναπληρωτής Πρόεδρος έως το 2009.

Η πολιτική του διαδρομή ήταν άρρηκτα δεμένη με την ιστορία της ελληνικής Αριστεράς. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού το 1991 και στη συνέχεια ενεργό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, της Επιτροπής Προγράμματος και υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού συνέβαλε ουσιαστικά στην πολιτική και προγραμματική συγκρότηση του χώρου μας.

Η δράση του ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα καθώς συνέδεσε την ελληνική Αριστερά και το συνδικαλιστικό κίνημα με τα μεγάλα ευρωπαϊκά και διεθνή κινήματα ενάντια στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση,.

Οι πολιτικές μας διαδρομές μπορεί να διαφοροποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Δεν διαγράφεται όμως μια κοινή ιστορία δεκαετιών, ούτε η συμβολή του στους αγώνες, στις ιδέες και στη συγκρότηση της σύγχρονης ελληνικής Αριστεράς.

Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και εκφράζουμε στην οικογένειά του, στους δύο γιους του, στους συντρόφους, στους φίλους και στους οικείους του τα θερμά μας συλλυπητήρια».