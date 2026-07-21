Πέθανε ο Αλέξης Σταμάτης - Ο γνωστός συγγραφέας έδινε μάχη με σπάνια ασθένεια

Την τελευταία του πνοή άφησε στα 67 του ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, μετά από μακρά μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος που τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια.

Ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε μια ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, με πλούσιο συγγραφικό έργο που περιλαμβάνει συνολικά 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα.

Το μυθιστόρημά του «Μπαρ Φλωμπέρ» απέκτησε μεγάλη αναγνώριση και μεταφράστηκε σε αρκετές γλώσσες, ενώ το έργο του «Αμερικάνικη Φούγκα» διακρίθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τιμήθηκε με το International Literature Award του National Endowment for the Arts.

Εκτός από τη λογοτεχνία, ασχολήθηκε με την ποίηση και το θέατρο, γράφοντας θεατρικά έργα που παρουσιάστηκαν σε σημαντικές σκηνές της Αθήνας. Παράλληλα, είχε ενεργό συμμετοχή και στον κινηματογράφο, καθώς υπέγραψε το σενάριο της ταινίας «Καταιγίδα».

Γεννήθηκε σε καλλιτεχνική και δημιουργική οικογένεια, καθώς ήταν γιος του γνωστού αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη.

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αργότερα συνέχισε την εκπαίδευσή του στο Λονδίνο, με σπουδές στην αρχιτεκτονική και τον κινηματογράφο. Εργάστηκε ως αρχιτέκτονας τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παράλληλα με τη συγγραφική του δραστηριότητα.

Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου, με την οποία απέκτησαν έναν γιο, τον Ερμή.