Πέθανε ο Ανδρέας Μαυρομμάτης, βραβευμένος με αστέρι Michellin σεφ από την Κύπρο

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Κύπριος σεφ Ανδρέας Μαυρομμάτης σε ηλικία μόλις 69 ετών το Σάββατο 14 Μαρτίου. Ο καταξιωμένος σεφ είχε βραβευτεί με ένα αστέρι Michelin και υπήρξε πρωτοπόρος στη γαλλική γαστρονομία, αναδεικνύοντας την κυπριακή κουζίνα στο εξωτερικό.

Έχει τιμηθεί πολλές φορές για το έργο του και αποτελούσε τον σπουδαιότερο εκπρόσωπο της ελληνικής κουζίνας στην Γαλλία και διεθνώς.

Οι λεπτομέρειες για την κηδεία του δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.

Η πορεία του

Γεννήθηκε στο χωριό Άγιος Ιωάννης Πιτσιλιάς και ήταν το πρώτο από τρία αδέρφια μιας αγροτικής οικογένειας. Πήγε στο Παρίσι το 1977 για να σπουδάσει Κοινωνιολογία και Ψυχολογία όμως η δουλειά που έπιασε σε ένα εστιατόριο για να βγάζει τα προς το ζην, αποδείχθηκε καθοριστική για το μετέπειτα της καριέρας και της ζωής του. Εκεί, ανακάλυψε την αγάπη του για τη γαστρονομία και την επιχειρηματικότητα γύρω από αυτήν.

Σπούδασε στη γαλλική σχολή Le Monde, όπου διδάχθηκε την τέχνη της κουζίνας, τις τεχνικές και τα μυστικά της, ενώ συνάντησε και μεγάλους γάλλους σεφ, τους οποίους συμβουλεύτηκε και έμαθε από αυτούς.

Στα χρόνια που εργαζόταν και σπούδαζε, τον ακολούθησαν στη Γαλλία και τα αδέλφια του, ο Ευαγόρας, που σπούδασε Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες, και ο Διονύσης, απόφοιτος Οικονομικής Σχολής. Το 1981, ωθούμενοι από την ανάγκη τους για βιοπορισμό, άνοιξαν ένα μικρό παντοπωλείο στο 5ο Διαμέρισμα του Παρισιού, το Μavrommatis deli, που έπαιρνε προϊόντα από την Κύπρο και την Ελλάδα, ενώ λίγο καιρό αργότερα έκαναν ένα άλλο αποφασιστικό βήμα, περνώντας στην εστίαση. Το παντοπωλείο μετατράπηκε σε εστιατόριο, μία νέα μπουτίκ με ελληνικά προϊόντα ιδρύθηκε και οι ελληνικές συνταγές άρχισαν να γίνονται περιζήτητες από τους Γάλλους.

Ακολούθησε η ταβέρνα, η «Λιχουδιές της Αφροδίτης» (Les Délices d’ Aphrodite) και το 1993 άνοιξαν το «Mavrommátis» και δύο «Bistrot Mavrommátis», το ένα στη Madeleine και το άλλο στο Passy.

Η αλυσίδα Mavrommátis σήμερα, έχει 4 εστιατόρια στο Παρίσι, 9 καταστήματα που τροφοδοτούν το Παρίσι, τη Νίκαια (Γαλλία) και τη Μασσαλία (Γαλλία) και στην Κύπρο. Τα εστιατόρια Μαυρομμάτης στο Παρίσι σερβίρουν δημιουργική, παραδοσιακή κυπριακή και ελληνική κουζίνα, αναβαθμισμένη και εκσυγχρονισμένη από τη συνένωσή της με τις γαλλικές τεχνικές. Εκεί έχουν γευματίσει μεγάλες προσωπικότητες, όπως η ηθοποιός Κατρίν Ντενέβ, αλλά και πολιτικά πρόσωπα της Γαλλίας, όπως ο Φρανσουά Ολάντ, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Νικολά Σαρκοζί.

Η εταιρεία έχει τα δικά της τυποποιημένα προϊόντα με τις ελληνικές γεύσεις που διαθέτουν στη γαλλική αγορά υπό την επωνυμία «Τhessalia», ενώ ένα εργοστάσιο στα προάστια του Παρισιού συσκευάζει τα ελληνικά προϊόντα. Μάλιστα, τα ελληνικά παρασκευάσματα έχουν τέτοια ζήτηση που η επιχείρηση πουλά το απίστευτο ρεκόρ των 150 κιλών ταραμοσαλάτας ημερησίως.

Το 2018, ο Ανδρέας Μαυρομμάτης κέρδισε το πρώτο αστέρι Michelin, για την εξαιρετικά δημιουργική κυπριακή και ελληνική κουζίνα.

Ο σπουδαίος σεφ επιμελήθηκε το diner de gala των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας 2019, ενώ το εστιατόριό του «Vivaldi by Mavrommatis» στο ξενοδοχείο Four Seasons της Λεμεσσού, βραβεύθηκε με Χρυσό Σκούφο στην παρθενική διοργάνωση του θεσμού στην Κύπρο.

Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων μαγειρικής μεταξύ των οποίων το, Mavrommatis - 45 recettes de Grèce, avec amour (French Edition) Oct 25, 2018 by Andreas Mavrommatis, Costa-Gavras, Nikos Aliagas και Les délices d'Aphrodite: 80 recettes grecques.