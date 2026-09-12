Πέθανε ο δήμαρχος Αντιπάρου Αναστάσιος Φαρούπος: Βρέθηκε πεσμένος δίπλα στο σκούτερ που οδηγούσε

Παγωμένη βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Αντιπάρου από νωρίς σήμερα το πρωί μετά την είδηση ​​του αιφνίδιου θανάτου του δημάρχου του νησιού, Αναστάσιου Φαρούπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Φωνής της Πάρου», ο κ. Φαρούπος επέστρεφε στο σπίτι του χθες (11/09) το βράδυ, όταν –υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί– εντοπίστηκε από περαστικό να κείτεται στο έδαφος, δίπλα στο δίκυκλο όχημα που οδηγούσε.

Θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή στην Αθήνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ποιος ήταν ο Αναστάσιος Φαρούπος

Ο Αναστάσιος Φαρούπος γεννήθηκε στην Αντίπαρο το 1965.

Αποφοίτησε από το Λύκειο Πάρου το 1982 και στη συνέχεια σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Τμήμα Λογιστικής) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ηρακλείου, από όπου αποφοίτησε το 1987.

Ακολούθως, το 1990, παρακολούθησε εκπαιδευτικό σεμινάριο 200 ωρών με θέμα τη «σύγχρονη λογιστική οργάνωση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις», το οποίο διοργανώθηκε στο Κέντρο Καινοτομίας Αθηνών.

Από το 1991 έως το 2009, συμμετείχε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σε σεμινάρια φορολογικών θεμάτων που διοργανώθηκαν από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογιστών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, καθώς και σε σεμινάρια της σχολής υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.

Από τον Μάρτιο του 1993 έως τον Σεπτέμβριο του 2005 διατηρούσε φοροτεχνικό γραφείο, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003 διετέλεσε οικονομικός διευθυντής της Κοινοτικής Επιχείρησης Αντιπάρου.

Από τον Οκτώβριο του 2005 εργαζόταν στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ήταν μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, διέθετε άδεια υπογραφής ισολογισμών και καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού Α' τάξης.

Εξελέγη δήμαρχος Αντιπάρου τρεις φορές (2014, 2019, 2023).

Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.

