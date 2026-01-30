Πέθανε ο δήμαρχος Φιλιατρών, Βασίλειος Τζίγκος

Την τελευταία του πνοή άφησε ο δήμαρχος Φιλιατρών Βασίλειος Τζίγκος, σε ηλικία 69 ετών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το thespro.gr, που επικαλείται το περιβάλλον του, άφησε την τελευταία του πνοή στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.
Ο δήμος αναμένεται να εκδώσει ανακοίνωση προκειμένου να ανακοινώσει τις λεπτομέρειες για την κηδεία του, αλλά και το πώς θα γίνει η αναπλήρωση της θέσης του.
