Μενού

Πέθανε ο δήμαρχος Φιλιατρών, Βασίλειος Τζίγκος

Ο δήμαρχος Φιλιατρών Βασίλειος Τζίγκος άφησε την τελευταία του πνοή στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας σε ηλικία 69 ετών.

Reader symbol
Newsroom
Ο δήμαρχος Φιλιατρών Βασίλειος Τζίγκος
Ο δήμαρχος Φιλιατρών Βασίλειος Τζίγκος | Facebook
  • Α-
  • Α+

Την τελευταία του πνοή άφησε ο δήμαρχος Φιλιατρών Βασίλειος Τζίγκος, σε ηλικία 69 ετών. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το thespro.gr, που επικαλείται το περιβάλλον του, άφησε την τελευταία του πνοή στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Ο δήμος αναμένεται να εκδώσει ανακοίνωση προκειμένου να ανακοινώσει τις λεπτομέρειες για την κηδεία του, αλλά και το πώς θα γίνει η αναπλήρωση της θέσης του.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ