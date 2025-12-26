Μενού

Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου Αντώνη Κοκορίκου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή.

Reader symbol
Newsroom
Η ΕΣΗΕΑ
Το κτίριο της ΕΣΗΕΑ στο κέντρο της Αθήνας | EUROKINISSI / ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ
  • Α-
  • Α+

Ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος «έφυγε» από τη ζωή, όπως ανακοίνωσε η Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων στη σελίδα της στο Facebook.

«Μια δύσκολη είδηση μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα. Ταξιδεύει στο αιώνιο φως. Καλό Παράδεισο Αδελφέ. Και καλή Αντάμωση…», αναφέρεται στην ανάρτηση, όπου επισημαίνεται η σημαντική συνεισφορά του στην υπεράσπιση των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

Η ΚΕΔ θυμάται επίσης την αφιέρωση του Κοκορίκου στο βιβλίο του Κώστα Μπετινάκη, «Σχέδιο για τη χώρα», που αφήνει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ