Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος

Ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος «έφυγε» από τη ζωή, όπως ανακοίνωσε η Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων στη σελίδα της στο Facebook.
«Μια δύσκολη είδηση μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα. Ταξιδεύει στο αιώνιο φως. Καλό Παράδεισο Αδελφέ. Και καλή Αντάμωση…», αναφέρεται στην ανάρτηση, όπου επισημαίνεται η σημαντική συνεισφορά του στην υπεράσπιση των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα.
Η ΚΕΔ θυμάται επίσης την αφιέρωση του Κοκορίκου στο βιβλίο του Κώστα Μπετινάκη, «Σχέδιο για τη χώρα», που αφήνει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
