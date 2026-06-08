Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος, σε ηλικία 64 ετών

Θλίψη επικρατεί στον δημοσιογραφικό χώρο καθώς σήμερα (8/6), πέθανε σε ηλικία 64 ετών ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Τη δημοσιογραφία ξεκίνησε αμέσως μετά τις λυκειακές του σπουδές, το 1980, στην εφημερίδα «Αυριανή» ως ελεύθερος ρεπόρτερ. Στη συνέχεια και για μία δεκαετία εργάστηκε στις εφημερίδες «Απογευματινή», «Ελεύθερη Γνώμη», «Ειδήσεις», «Ελεύθερος», και «Εξπρές». Από το 1987 έως το 1990 δούλεψε στον Ρ/Τ σταθμό «Δίαυλος» ενώ από το 1988 έως το 1991 ήταν πολιτικός συντάκτης στην ΕΡΑ1. Το 1990 θα βρεθεί, ως εσωτερικός συντάκτης, στον Τ/Σ «MEGA CΗΑΝΝΕL» και από το 1999 θα εργαστεί ως αρχισυντάκτης στον Τ/Σ «STAR CHANNEL».

Αργότερα, έως την συνταξιοδότησή του, θα απασχοληθεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπου εκλέχθηκε επανειλημμένως εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

«Ο Γιάννης Δράζος υπήρξε δημοσιογράφος με επαγγελματική συγκρότηση και ήθος, ήταν αγαπητός και φίλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται την οικογένειά του και αποχαιρετά με συγκίνηση τον συνάδελφο», αναφέρει η ΕΣΗΕΑ στην ανακοίνωσή της.

Η κηδεία του δημοσιογράφου, θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026, στις 12:30 μ.μ., στον Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας στο Χαϊδάρι.