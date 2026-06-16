Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο δημοσιογράφος
Γιώργος Παλαμιώτης, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ). Ως ανταποκριτής στη Λαμία, κάλυπτε επί δεκαετίες την επικαιρότητα της Στερεάς Ελλάδας με υποδειγματική συνέπεια, συνεχίζοντας να εργάζεται ακούραστα ακόμη και κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του.
Με έντονη παρουσία στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης από το 1980, ο παλαίμαχος δημοσιογράφος άφησε το αποτύπωμά του σε μεγάλα Μέσα. Εργάστηκε ως υλατζής σε αθηναϊκές εφημερίδες, ρεπόρτερ στο Mega και συντάκτης στα «Τα Νέα», ενώ σφράγισε τα τοπικά ΜΜΕ ως δημιουργός του ραδιοσταθμού «ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ» και εκδότης των εφημερίδων «ΣΕΝΤΡΑ» και «ΗΜΕΡΑ».
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο στις 11:00 π.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Λαμία. Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να ενισχυθεί το Φιλόπτωχο Ταμείο της Μητρόπολης Φθιώτιδας.
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