Γυναικοκτονία στη Δράμα: Εισαγγελική εντολή για καταθέσεις από ψυχολόγους και διοικητές του τμήματος του ζευγαριού

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στη Δράμα, καθώς μετά τις αποκαλύψεις για τον υπηρεσιακό ψυχολόγο της Ελληνικής Αστυνομίας, εισαγγγελική εντολή να παρθούν καταθέσεις από τους ψυχολόγους και τους διοικητές των τμημάτων του ζευγαριού.

Όπως επισημαίνει το Mega, και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ψυχομετρικά τεστ γίνονται στους αστυνομικούς ανά πενταετία ή δεκαπενταετία. Ερωτηματικά για την αξιπιστία του τεστ, εγείρει το γεγονός ότι πρόκειται για μια αρκετά παλαιά τακτική. Ο Αντώνης Κασιμάτης, ψυχίατρος και διευθυντής του υγειονομικού της ΕΛΑΣ, αποκάλυψε ότι χρονολογούνται από το 1950 - 1945.

«Είναι αστάθμητο και εύκολα διαχειρίσιμο για κάθε υποψήφιο. Αποτελεί απλά ένα άλλοθι για να πούμε ''κάτι κάναμε''. Η ουσία είναι ότι μας διαφεύγει ότι το τεστ αποτελεί ένα από τα πέντε ή έξι, συμβουλευτικά εργαλεία, της δουλειάς των ψυχολόγων».

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Υπενθυμίζεται ότι, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον η στάση και οι χειρισμοί του υπηρεσιακού ψυχολόγου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), ο οποίος φέρεται να γνώριζε την κατάσταση, αλλά επέλεξε να μην ενημερώσει την υπηρεσία του.

Είχε διαγνώσει τον αστυνομικό-αυτόχειρα με κρίσεις πανικού. Παρά το γεγονός ότι γνώριζε την ψυχολογική κατάσταση του εν ενεργεία αστυνομικού, δεν ενημέρωσε κανέναν εντός της υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. Μάλιστα, και το ίδιο το θύμα, πήγαινε στον ίδιο υπηρεσιακό ψυχολόγο.