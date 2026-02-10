Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος: Ήταν το τελευταίο εν ζωή εγγόνι του Εθνάρχη

Πέθανε σε ηλικία 102 ετών το περασμένο Σάββατο (7.2.26) ο Ελευθέριος Βενιζέλος, εγγονός του Εθνάρχη, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1924. Ήταν γιος του Κυριάκου Βενιζέλου, πρωτότοκου γιου του Ελευθερίου Βενιζέλου, και της Μαρίκας Ρούσσου, μέλους εφοπλιστικής οικογένειας από τη Λέρο. Είχε δύο αδέλφια, τον Νικήτα Βενιζέλο και τη Χάρις Καραγιάννη. Παντρεύτηκε τη Λίλη Χαραμή, με την οποία απέκτησε μία κόρη.

Πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η οικογένειά του εγκαταστάθηκε αρχικά στη Γαλλία και αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σπούδασε Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στα Πανεπιστήμια Princeton και Columbia.

Διετέλεσε βουλευτής Χανίων δύο φορές, το 1952 και το 1956. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική, δραστηριοποιήθηκε στην οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση.

Υπήρξε επί σειρά ετών πρόεδρος της Λέσχης Φιλελευθέρων, ενώ κατείχε τη θέση του επίτιμου προέδρου του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Για τη συνολική του προσφορά, αναγορεύθηκε Μεγάλος Ευεργέτης και Εταίρος του Ιδρύματος.