Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης - Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Κοσμά Φουντούκη.

O Kοσμάς Φουντούκης | Facebook/Kostas Berikopoulos
Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού Κοσμά Φουντούκη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία που δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί.

Την είδηση έκανε γνωστή το απόγευμα της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου 2025, ο ηθοποιός Κώστας Μπερικόπουλος, πρωταγωνιστής της σειράς Maestro, μέσα από μια λιτή και συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: «Έφυγε ο Κοσμάς Φουντούκης. Στο καλό, μοναδικό πλάσμα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα, αποχαιρέτησε τον ηθοποιό και ο συνάδελφός του Φαίδων Καστρής, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Αχ Κοσμά μου αγαπημένε…», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Κοσμάς Φουντούκης υπήρξε αγαπητός στο κοινό για την παρουσία του στο θέατρο και την τηλεόραση, με συμμετοχές σε ποιοτικές παραγωγές και με ιδιαίτερο καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Η απώλειά του αφήνει ένα κενό στην ελληνική θεατρική σκηνή και στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν και τον αγάπησαν.

