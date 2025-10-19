Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης - Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού Κοσμά Φουντούκη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία που δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί.
Την είδηση έκανε γνωστή το απόγευμα της Κυριακής, 19 Οκτωβρίου 2025, ο ηθοποιός Κώστας Μπερικόπουλος, πρωταγωνιστής της σειράς Maestro, μέσα από μια λιτή και συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: «Έφυγε ο Κοσμάς Φουντούκης. Στο καλό, μοναδικό πλάσμα», έγραψε χαρακτηριστικά.
Αντίστοιχα, αποχαιρέτησε τον ηθοποιό και ο συνάδελφός του Φαίδων Καστρής, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Αχ Κοσμά μου αγαπημένε…», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Ο Κοσμάς Φουντούκης υπήρξε αγαπητός στο κοινό για την παρουσία του στο θέατρο και την τηλεόραση, με συμμετοχές σε ποιοτικές παραγωγές και με ιδιαίτερο καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Η απώλειά του αφήνει ένα κενό στην ελληνική θεατρική σκηνή και στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν και τον αγάπησαν.
- «Γελάνε οι κότες με αυτά που κάνει»: Και τι δεν είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
- Από τα boxes στο Instagram: Γιατί όλοι μιλούν για τη Celia Gabbiani
- Το έγκλημα αιμομιξίας που πάγωσε την Ελλάδα: Ο Τσούτσικος έσωσε την αδερφή του στα Τέμπη και τη στραγγάλισε 15 χρόνια μετά
- «Πες πόσο μ**** είσαι»: 6 διάσημοι τραγουδιστές που «τα έχουν πάρει» από σκηνής με θαμώνα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.