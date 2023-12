Πέθανε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργος Λευθεριώτης

Συγκίνηση και θλίψει επικρατεί στην πανεπιστημιακή κοινότητα της Πάτρας, μετά τον θάνατο του καθηγητή του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργου Λευθεριώτη σε ηλικία 58 ετών.

Σύμφωνα με το pelop.gr, η κηδεία του καθηγητή θα γίνει αύριο, Παρασκευή 29/12/2023, στις 13:00 στο Α΄ Κοιμητήριο Πατρών και θα ακολουθήσει η ταφή του στο Β΄ Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Η σταδιοδρομία του Γιώργου Λευθεριώτη

Ο Γεώργιος Λευθεριώτης ήταν παντρεμένος με τη Φωτεινή Λευθεριώτη και πατέρας δύο παιδιών, του Αιμίλιου και του Αναστάσιου. Είχε γεννηθεί στις 4 Ιουνίου 1965 και σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Πατρών, την περίοδο 1983 έως και 1987. Ο τίτλος της Διπλωματικής του εργασίας ήταν: «Σχεδίαση ρότορα αιολικής μηχανής σε σχήμα ρόδας ποδηλάτου».

Στη συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, όπου και πήρε MSc (by research, with distinction) στον τομέα του Engineering, στο Πανεπιστήμιο του Warwick, από όπου αποφοίτησε τον Μάιο 1989 με ερευνητικό πεδίο την Αιολική Ενέργεια.

Στο ίδιο πανεπιστήμιο την περίοδο 1990 έως και 1992, πάντα στο ίδιο ερευνητικό πεδίο, ο Γεώργιος Λευθεριώτης έκανε και το Διδακτορικό του, PhD, με τίτλο διατριβής: «Development of wind turbines to operate in modified axial flows which contain swirl velocities and non-uniform distributions».

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε από το ΑΤΕΙ Πάτρας το 1995 όπου διετέλεσε έως το 2001 επιστημονικός συνεργάτης, ενώ από 1 Φεβρουαρίου 1996 έως 5 Ιουνίου 2001 ήταν ερευνητής στο Εργαστήριο Ηλιακής Ενέργειας, στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από τον Σεπτέμβριο του 2009 έγινε πλέον καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ξεκινώντας ως Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Φυσικής, από το Μάρτιο του 2016, συνεχίζοντας ως Αναπληρωτής Καθηγητής και από τις 24 Φεβρουαρίου 2023 ως καθηγητής, πάντα στο Τμήμα Φυσικής, στον τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής.