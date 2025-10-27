Πέθανε ο Λάμπης Νικολάου: Θλίψη για τον πρώην πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Λάμπης Νικολάου, πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό αθλητικό στερέωμα.

Ο κ. Νικολάου υπήρξε πρώην μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) από το 1986 έως το 2015 της οποίας διετέλεσε αντιπρόεδρος το διάστημα 2005-2009. Επίσης υπήρξε πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής τα διαστήματα 1985-1993 και 1997-2005 και αντιπρόεδρός της.

Λάμπης Νικολάου - Η ανακοίνωση της ΕΟΕ

«Σε ηλικία 89 ετών απεβίωσε ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην Ελλάδα, Λάμπης Νικολάου, που υπήρξε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού και του Ολυμπιακού Κινήματος, αναβαθμίζοντας το ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή αθλητική σκηνή.

Για την απώλεια του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, από το Λος Άντζελες όπου βρίσκεται και εκφράζοντας σύσσωμη την Ολομέλεια της ΕΟΕ αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο με τα εξής λόγια:

"Ο Λάμπης Νικολάου υπήρξε μια από τις πιο σημαντικότερες μορφές του ελληνικού και διεθνούς Ολυμπιακού Κινήματος. Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αφιέρωσε τη ζωή του στην προάσπιση και προώθηση των Ολυμπιακών αξιών, εντός και εκτός Ελλάδος.

Για όλους εμάς που είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι όλες τις προσπάθειες του για ανάδειξη της Ελλάδας στην παγκόσμια Ολυμπιακή οικογένεια. Η παρουσία του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πορεία της ΕΟΕ και του ελληνικού αθλητισμού συνολικά.

Η απώλειά του γεμίζει θλίψη όλη την ελληνική Ολυμπιακή οικογένεια. Όμως η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να υπάρχει και να φωτίζει νέους δρόμους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους όσοι τον αγάπησαν και συνεργάστηκαν μαζί του"».