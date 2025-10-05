Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Πρασιανάκης

Πέθανε σήμερα το πρωί (5/10) σε ηλικία 89 ετών, ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και νομικός Γιώργος Πρασιανάκης.
Είχε γεννηθεί στη Χρυσαυγή Χανίων το 1936 και σπούδασε στη Νομική Σχολή της Αθήνας.
Μέλος της Νεολαίας του Κόμματος των Φιλελευθέρων και στέλεχος της Ένωσης Κέντρου, στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη και αντιμετώπισε διώξεις για την αντιστασιακή του δράση.
Εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του και το 1974 πολιτεύτηκε στην Αθήνα.
Διατέλεσε μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και άσκησε καθήκοντα γενικού διευθυντή και προέδρου στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο αντίο συγγενείς και φίλοι θα πουν την Τρίτη στις 16:00 στον τόπο καταγωγής του τη Χρυσαυγή.
Με πληροφορίες από Χανιώτικα Νέα
- «Έρχεται η Barbara» λέει ο Τσατραφύλλιας: Οι περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
- Στο Αστυνομικό Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου και ο σύντροφός της για ενδοοικογενειακή βία: Πήγαν με περιπολικό
- Η άγνωστη Κωνσταντία Δημογλίδου: Αριστούχα που ήθελε να γίνει παιδίατρος - Στα 22 διοικούσε το ΑΤ Κερατσινίου
- Πόσους φόρους πληρώνουμε στην Ελλάδα; Ρωτήσαμε το ChatGPT και χάσαμε το μέτρημα!
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.