Πέθανε ο σκηνοθέτης Μιχάλης Ιγνατίου σε ηλικία 50 ετών

Θλίψη επικρατεί από εχθές (10/12) στον τηλεοπτικό χώρο καθώς έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης Μιχάλης Ιγνατίου σε ηλικία 50 ετών.

Ο σκηνοθέτης, ο οποίος την τρέχουσα περίοδο ήταν σκηνοθέτης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Omega Channel, πάλευε χρόνια με τον καρκίνο.

Οι συνάδελφοι του, εξέφρασαν σε ανακοίνωση τα συλλυπητήρια τους περιγράφοντας τον ως «ήρεμη δύναμη και άνθρωπο με πάθος για δουλειά».

Μιχάλης Ιγνατίου: Αναλυτικά η ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού

Το Omega Channel στην ανάρτηση του αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του Omega Media Group, αποχαιρετά τον αγαπημένο συνάδελφο μας, Μιχάλη Ιγνατίου.

Ο Μιχάλης Ιγνατίου εντάχθηκε στο δυναμικό του σταθμού πριν από 30 ολόκληρα χρόνια, ως ένας νεαρός που έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα.

Με σκληρή δουλειά, αφοσίωση και ήθος. Εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σημαντικούς και καθοριστικούς συντελεστές πίσω από τις πιο απαιτητικές τηλεοπτικές παραγωγές και μεταδόσεις του Ομίλου.

Σαν «καπετάνιος» κρατούσε το τιμόνι της σκηνοθεσίας καθοδηγώντας όλους όσους βρίσκονταν μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Μία ήρεμη δύναμη, σταθερό στήριγμα που για όσους εργάζονταν στο πλευρό του γνώριζαν ότι ήταν ασφαλής.

Γιατί βρισκόταν ο Μιχάλης δίπλα τους. Ένας άνθρωπος γεμάτος πάθος για δουλειά, που με τη θετική του ματιά πάντα έβρισκε να αναδείξει το καλό, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Ο Όμιλος εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στη σύζυγο του, Μαρία, επίσης αγαπητή συνάδελφος μας, στην κόρη τους Νεφέλη και σε όλους τους οικείους του. Η μνήμη του ας είναι αιώνια».