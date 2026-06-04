Πέθανε ο σκιτσογράφος Γιώργος Μυλωνάς - Στη Ριτσώνα το τελευταίο «αντίο»

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 76 ετών, ο σκιτσογράφος Γιώργος Μυλωνάς, όπως ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ. Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα τον αποχαιρετήσουν τη Δευτέρα 8/6 στις 10:30 το πρωί στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει την απώλεια του σκιτσογράφου Γιώργου Μυλωνά, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 76 ετών.

Ο Γιώργος Μυλωνάς γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1950. Από το 1977 έως το 1985 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας κάνοντας μακέτες, σχέδια και εικονογραφήσεις εντύπων. Στη συνέχεια εργάστηκε ως σκιτσογράφος στην εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ», από το 1985 ως το κλείσιμο της εφημερίδας.

Τα σκίτσα του διακρίθηκαν για την ευρηματικότητά τους και την εύστοχη αποτύπωση της οικονομικής πραγματικότητας ενώ διακρίθηκε για την άψογη συναδελφική συμπεριφορά του.

Το Δ.Σ. της Ενώσεως με σεβασμό αποχαιρετά τον καλό συνάδελφο και συλλυπείται την οικογένειά του.

Οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τον Γιώργο τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026, στις 10:30, στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.