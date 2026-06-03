Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος

Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή ανήμερα της κηδείας του και όχι νωρίτερα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το evima.gr, η εξόδιος ακολουθία τελείται αυτή την ώρα στην Κάρυστο Ευβοίας.

Συγγενείς και φίλοι του βρίσκονται στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου για να πουν το στερνό αντίο στο «ιερό τέρας» του ελληνικού καλλιτεχνικού στερεώματος.

Ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα την Κάρυστο και ήταν επιθυμία του να αποτελέσει την τελευταία του κατοικία.

Η μεγάλη καριέρα του Άγγελου Αντωνόπουλου

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος γεννήθηκε κοντά στην Αρχαία Ολυμπία, μεγάλωσε στα Ταμπούρια και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν.

Ως ηθοποιός υπηρέτησε όλα τα είδη του θεάτρου. Ξεκίνησε παίζοντας σε παραστάσεις μεγάλων συγγραφέων Ελλήνων και ξένων υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Κουν, αλλά και συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Μυράτ.

Συνεργάστηκε με όλες τις πρωταγωνίστριες και τους πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου, σε εξαιρετικούς ρόλους.

Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο του με την «Εκδρομή» και την «Παρένθεση» του Τάκη Κανελλόπουλου.

Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με τον Βασίλη Γεωργιάδη, τον Ντίνο Δημόπουλο, τον Γιάννη Δαλιανίδη, τον Ερρίκο Ανδρέου, τον Γιώργο Τζαβέλλα και τον Φιλοποίμενα Φίνο.

Συνολικά συμμετείχε σε περισσότερες από 30 κινηματογραφικές ταινίες.

Στην τηλεόραση έκανε το ντεμπούτο του 1971, όπου εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό σίριαλ Άγνωστος πόλεμος του Νίκου Φώσκολου. Είχε παίξει και σε σειρές όπως: Οι Πανθέοι, Το φως του Αυγερινού, Μαντάμ Σουσού, Ουράνιο Τόξο, Οικογένεια-Οικογένεια Καζίνο, Συμφωνία Σιωπής, Πρόβα νυφικού.

Η τελευταία εμφάνιση του Άγγελου Αντωνόπουλου έγινε στα Παιδιά της Νιόβης το 2004.