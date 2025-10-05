Πέθανε ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης στα 93 του: Το μνημειώδες έργο του

Ο διακεκριμένος συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα μακρόχρονο έργο που σημάδεψε τον νομικό και πολιτικό βίο της χώρας

Ο Γιώργος Κασιμάτης νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο Κυθήρων, αντιμετωπίζοντας προβλήματα με το αναπνευστικό του σύστημα.

Γιώργος Κασιμάτης: Μία ζωή αφιερωμένη στον νόμο

Γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1932, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες μορφές της ελληνικής νομικής επιστήμης. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στα Πανεπιστήμια της Βέρνης και του Μονάχου, όπου απέκτησε το διδακτορικό του.

Δίδαξε κατόπιν Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτειολογία στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, στην οποία διετέλεσε πρόεδρος την περίοδο 1993–1997, ενώ συνταξιοδοτήθηκε το 1999 ως ομότιμος καθηγητής.

Από τον Οκτώβριο του 1981 έως τον Δεκέμβριο του 1988 υπήρξε διευθυντής του Νομικού Γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου, συμβάλλοντας σε σημαντικές θεσμικές πρωτοβουλίες, όπως η αναθεώρηση του Συντάγματος το 1985–1986 και η εθνικοποίηση μέρους της εκκλησιαστικής περιουσίας.

Παράλληλα, ίδρυσε και διηύθυνε το Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών, ενώ διετέλεσε πρόεδρος του Ιονίου Πανεπιστημίου (1985–1990), πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (1997–1998) και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει εκατοντάδες μελέτες, βιβλία και επιστημονικές δημοσιεύσεις, ενώ υπήρξε επιστημονικός διευθυντής πολλών εκδόσεων και σειρών, οργανώνοντας πλήθος συνεδρίων και διαλέξεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Επιπλέον, υπηρέτησε ως δικηγόρος Αθηνών για μισό αιώνα, από το 1960 έως το 2010, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη γνώσης, ήθους και προσφοράς στη δημόσια ζωή και την επιστήμη του Συνταγματικού Δικαίου.