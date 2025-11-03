Πέθανε ο Τάκης Μπαγιάτης: Θρήνος για τον ηθοποιό και θεατρικό παραγωγό

Πέθανε σήμερα Δευτέρα (3/11) ο Έλληνας ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός Τάκης Μπαγιάτης, βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο της υποκριτικής.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσω των social media ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ και γνωστός ηθοποιός, Σπύρος Μπιμπίλας. Ο Τάκης Μπαγιάτης είχε πάρει μέρος σε πολλές βιντεοταινίες και θεατρικές παραστάσεις.

Η κηδεία του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Δαύλεια του νομού Βοιωτίας την Τρίτη, στις 11:30.

Τάκης Μπαγιάτης - Το «αντίο» του Σπύρου Μπιμπίλα

«Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Τάκης Μπαγιάτης, ηθοποιός και τα τελευταία χρόνια παραγωγός θεάτρου, ένας πάντα δραστήριος και χιουμορίστας άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια κρατούσε το θέατρο “Χατζηχρήστου”.

Συνεργάστηκα άψογα μαζί του και θα θυμάμαι πάντα πόσο πολύ με εκτιμούσε και μου συμπαραστεκόταν στο έργο του ΤΑΣΕΗ. Ο αποχαιρετισμός θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Δαύλεια αύριο στις 11:30», αναφέρει ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανακοίνωσή του.