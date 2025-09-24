Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο βετεράνος ηθοποιός, Κώστας Προβελέγγιος

Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή ο βετεράνος ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Κώστας Προβελέγγιος γεννήθηκε το 1935, με τον κ. Μπιμπίλα να κάνει λόγο πως έφυγε από τη ζωή στις 31 Ιουλίου του 2025, ενώ είχε παίξει σε αρκετές βιντεοταινίες τη δεκαετία του 1980 - 90.

«Τον συνάντησα κινηματογραφικά στην ταινία "ΟΙ ΟΜΟΦΥΛΌΦΙΛΟΙ" με τη Βάνα Μπάρμπα και τον Μιχάλη Μανιάτη όπου ερμήνευε τον δολοφόνο θείο μου... Ένας ακόμα πρόσχαρος άνθρωπος και εργάτης του θεάτρου έφυγε λοιπόν από κοντά μας και θα τον θυμόμαστε με αγάπη» έγραψε, μεταξύ άλλων, ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Κώστας Προβελέγγιος: Η ανάρτηση Μπιμπίλα

«Ετεροχρονισμένα μας πληροφόρησαν ότι έφυγε από τη ζωή στις 31-7-25 ένας παλαίμαχος συνάδελφός μας από τη θεατρική οικογένεια των Προβελέγγιων, ο Κώστας Προβελέγγιος, γιος των ηθοποιών Άλκη και Καίτης Προβελέγγιου, αδελφός της Αθηνάς Προβελέγγιου και πατέρας του ηθοποιού Άγγελου Προβελέγγιου...

Στη δεκαετία του 80-90 συμμετείχε σε πάνω από 50 βιντεοταινίες εκείνης της περιόδου. Τον συνάντησα κινηματογραφικά στην ταινία ΟΙ ΟΜΟΦΥΛΌΦΙΛΟΙ με τη Βάνα Μπάρμπα και τον Μιχάλη Μανιάτη όπου ερμήνευε τον δολοφόνο θείο μου... Ένας ακόμα πρόσχαρος άνθρωπος και εργάτης του θεάτρου έφυγε λοιπόν από κοντά μας και θα τον θυμόμαστε με αγάπη».