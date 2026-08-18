Μενού

Πέθανε στα 69 του ο αθλητικογράφος Γιάννης Τζούστας

Θλίψη στη δημοσιογραφία για την απώλεια του Γιάννη Τζούστα. Ο σπουδαίος αθλητικογράφος έφυγε στα 69 του νικημένος από τον καρκίνο.

Reader symbol
Newsroom
Γιάννης Τζούστας
Γιάννης Τζούστας | Facebook
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φτωχότερη είναι από σήμερα η δημοσιογραφική οικογένεια, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών Γιάννης Τζούστας, μετά από σκληρή και άνιση μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ο Γιάννης Τζούστας υπηρέτησε με Εθνος, συνέπεια και επαγγελματισμό τη δημοσιογραφία για δεκαετίες. Ξεχώρισε ιδιαίτερα στο αθλητικό ρεπορτάζ, αφήνοντας το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του εργάστηκε σε πλήθος μέσων ενημέρωσης, αποτελώντας επί σειρά ετών βασικό στέλεχος στις εφημερίδες «Το Βήμα» και «Τα Νέα».
Η τελευταία πράξη του αποχαιρετισμού θα γραφτεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα του πουν το τελευταίο αντίο σε πολιτική κηδεία.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ