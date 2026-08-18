Φτωχότερη είναι από σήμερα η δημοσιογραφική οικογένεια, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών Γιάννης Τζούστας, μετά από σκληρή και άνιση μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ο Γιάννης Τζούστας υπηρέτησε με Εθνος, συνέπεια και επαγγελματισμό τη δημοσιογραφία για δεκαετίες. Ξεχώρισε ιδιαίτερα στο αθλητικό ρεπορτάζ, αφήνοντας το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του εργάστηκε σε πλήθος μέσων ενημέρωσης, αποτελώντας επί σειρά ετών βασικό στέλεχος στις εφημερίδες «Το Βήμα» και «Τα Νέα».

Η τελευταία πράξη του αποχαιρετισμού θα γραφτεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα του πουν το τελευταίο αντίο σε πολιτική κηδεία.