Πέθανε στα 73 του ο Γιώργος Μακρόπουλος: Θλίψη στο ελληνικό σκάκι

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών άφησε ο Γιώργος Μακρόπουλος, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού και διεθνούς σκακιού.

Ο εκλιπών υπήρξε πρωταθλητής του αθλήματος, ενώ σφράγισε την πορεία του σκακιού μέσα από το πολυετές διοικητικό του έργο.

Διετέλεσε για δεκαετίες Πρόεδρος της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ), της οποίας ήταν Επίτιμος Πρόεδρος, ενώ υπηρέτησε επί σειρά ετών και την Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE) από τις θέσεις του Αναπληρωτή Προέδρου και του Αντιπροέδρου.