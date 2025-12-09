Θλίψη προκάλεσε η είδηση θανάτου του γνωστού ραδιοφωνικού παραγωγού της Λάρισας και dj, Βασίλη Βάιλα, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σήμερα, Τρίτη (09/12).

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του onlarissa.gr, ο Βασίλης Βάιλας ήταν αγαπητό πρόσωπο της Λάρισας ενώ ήταν για πολλά χρόνια ραδιοφωνικός παραγωγός με πολύ επιτυχημένες ραδιοφωνικές εκπομπές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ραδιοφωνικός παραγωγός μέχρι χθες τελούσε κανονικά στα καθήκοντά του στην ραδιοφωνική του εκπομπή, ενώ πριν λίγες μόλις μέρες είχε αναλάβει μέρος της παρουσίασης της εκδήλωσης του δήμου Λαρισαίων στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Η ανάρτηση του Ράδιο Πόλις με το οποίο συνεργαζόταν πολλά χρόνια αναφέρει:

«Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουμε τη λύπη μας για τον δικό μας άνθρωπο που ήταν συνεργάτης, φίλος, οικογένεια, η ψυχή του ραδιοφώνου μας.

Ένα τεράστιο κομμάτι σήμερα κλείνει με τον πιο λυπηρό τρόπο. Ο Βασίλης Βάιλας δεν είναι πια κοντά μας».