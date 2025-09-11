Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 17χρονος μαθητής σήμερα (11/09), έπεσε σύμφωνα με καταγγελίες, στα Πετράλωνα.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, το περιστατικό έγινμια κατά τις 10:30 σε προαύλιο σχολείου.

Τέσσερα άτομα μπήκαν στο προαύλιο σύμφωνα με την ΕΡΤ και κατευθύνθηκαν προς το μέρος του 17χρονου. Φέρεται να τον χτύπησαν, να τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια – αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ακολούθησε η προσαγωγή 4 υπόπτων για τους οποίους ερευνάται η εμπλοκή τους στην υπόθεση ενώ κατατέθηκε μήνυση από το περιβάλλον του παιδιού.