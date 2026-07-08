Οκτώ ημέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, τα μπάζα εξακολουθούν να παραμένουν στο οικόπεδο επί της οδού Αλκμήνης, γεγονός που δυσχεραίνει την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τα αίτια του ατυχήματος και εμποδίζει την ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων των κατοίκων.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση, ενώ ο προϊστάμενος της εισαγγελίας κάλεσε σε έκτακτη σύσκεψη του εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση για την άμεση απομάκρυνση των συντριμμιών από τον χώρο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πραγματογνώμονες δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την αυτοψία και να δημιουργήσουν την έκθεση τους, καθώς το οικόπεδο παραμένει γεμάτο μπάζα.Επιπλέον τα προσωπικά αντικείμενα των κατοίκων είναι αδύνατον να μετακινηθούν καθώς βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια.

Σημαντική είναι και η υγειονομική διάσταση της υπόθεσης, καθώς η παραμονή των μπαζών στο χώρο αποτελεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Σημειώνεται πως στα συντρίμμια είχε εντοπιστεί και νεκρός σκύλος, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για τον άμεσο καθαρισμό του οικοπέδου.

Ο χώρος παραμένει περιγφραγμένος και φυλάσσεται σε 24ωρη βάση, από την αστυνομία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προκαταρκτική έρευνα και αναέμενεται η ολοκλήρωση των απαραίτητων πραγματογνωμοσυνών από ειδικούς μηχανικούς.