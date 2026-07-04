Πετράλωνα: Συγκλονιστική μαρτυρία από ένοικο - «Δέχθηκα 11 ειδοποιήσεις συναγερμού μέσα σε ένα λεπτό»

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις που σημειώνονται στην υπόθεση της κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με νέες μαρτυρίες να έρχονται στο φως, εγείροντας νέα ερωτήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 και όπως αποκάλυψε μια ένοικος της εν λόγω πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, μόλις έντεκα ψηφιακές ειδοποιήσεις κίνησης και συναγερμού μέσα σε ένα μόλις λεπτό έλαβε η ίδια, την ώρα που το κτίριο γινόταν σωρός απο μπάζα.

Η ένοικος την στιγμή που το κτήριο κατέρρεε, έλειπε, ενώ όπως αποκάλυψε την ώρα που συνέβη το περιστατικό, ο πατέρας συνήθως πήγαινε στην αποθήκη της πολυκατοικίας για να πάρει τα εργαλεία της δουλειάς του.

«Είδα στην εφαρμογή του συναγερμού 11 ειδοποιήσεις στις 11:58... Τα παράπονα από τον πατέρα μου ξεκίνησαν 3 με 4 ημέρες, μου έλεγε δεν μπορώ να κλείσω και να ανοίξω την πόρτα. Κάτι γίνεται, πρέπει να φωνάξουμε τον αλουμινά», είπε χαρακτηριστικά η ένοικος.

«Ο πατέρας μου άργησε εκείνη την ημέρα, αλλιώς θα ήταν μέσα την ώρα της κατάρρευσης και να μην υπήρχε τώρα, αυτό ήταν το μεγαλύτερο σοκ», πρόσθεσε.

Η ίδια εκφράζει έντονη ανησυχία για το αν θα βρεθεί ο ένοχος για την κατάρρευση του κτηρίου, αλλά και για το αν θα αποζημιωθούν όσοι έχασαν το σπίτι τους εν μια νυκτί.

Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Παράλληλα, και οι υπόλοιποι περίοικοι και πληγέντες βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και διαρκούς αγωνίας. Οι άνθρωποι που ξεσπιτώθηκαν ξαφνικά είδαν τις περιουσίες και τα προσωπικά τους αντικείμενα να θάβονται κάτω από τους τόνους μπετόν.

Πλέον, χωρίς να έχουν στα χέρια τους ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην κανονικότητα, περιμένουν με αγωνία τις επίσημες ανακοινώσεις και τις διαβεβαιώσεις των αρχών για την ασφάλεια της περιοχής.

Παράλληλα, τα ειδικά κλιμάκια των τεχνικών ελέγχων «ξεσκονίζουν» τους φακέλους της ανέγερσης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν είχαν τηρηθεί κατά γράμμα οι προβλεπόμενες διατάξεις της οικοδομικής νομοθεσίας, αλλά και να φωτιστούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην ξαφνική κατάρρευση.

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Αποκλεισμένη ζώνη και προληπτικές εκκενώσεις

Η περιοχή γύρω από το σημείο της καταστροφής θυμίζει αποκλεισμένη ζώνη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, επιτηρώντας τον χώρο επί 24ώρου βάσεως και απαγορεύοντας αυστηρά την πρόσβαση στα συντρίμμια, αλλά και στα πέριξ ακίνητα, για λόγους ασφαλείας.

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις τρέχουν στο μέτωπο των προληπτικών μέτρων. Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα οι ένοικοι του εφαπτόμενου κτιρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της στατικής του επάρκειας.

Ανάλογες τεχνικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται και σε δεύτερο κτίριο που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το κατεστραμμένο οίκημα.