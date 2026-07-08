Πετράλωνα: Τα μπάζα καθυστερούν την πραγματογνωμοσύνη - Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Τα συντρίμμια της πολυκατοικίας της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα παραμένουν στο σημείο 8 ημέρες μετά την κατάρρευση του κτιρίου εμποδίζοντας την πραγματογνωμοσύνη και εγκυμονώντας κινδύνους.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση και, στο πλαίσιο αυτό, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να βρεθεί λύση για την άμεση απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από την Εισαγγελία δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την αυτοψία και να συντάξουν την έκθεσή τους, όσο το οικόπεδο παραμένει καλυμμένο από τα συντρίμμια. Η απομάκρυνση των μπαζών θεωρείται απαραίτητη, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτιρίου.

Διαβάστε ακόμα: Πετράλωνα: Συγκλονιστική μαρτυρία από ένοικο - «Δέχθηκα 11 ειδοποιήσεις συναγερμού μέσα σε ένα λεπτό»

Παράλληλα, παραμένει άλυτο το ζήτημα των προσωπικών αντικειμένων των ενοίκων και των ιδιοκτητών των επτά διαμερισμάτων, καθώς έγγραφα, πολύτιμα αντικείμενα και άλλα προσωπικά τους είδη εξακολουθούν να βρίσκονται θαμμένα κάτω από τα συντρίμμια. Η απομάκρυνσή τους αποτελεί βασική προτεραιότητα, ώστε οι πληγέντες να αποκτήσουν πρόσβαση στα υπάρχοντά τους.

Την ίδια ώρα, αναδεικνύεται και υγειονομική διάσταση της υπόθεσης, καθώς η παραμονή των μπαζών στον χώρο εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στα συντρίμμια είχε εντοπιστεί νεκρός ένας σκύλος, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για τον άμεσο καθαρισμό του οικοπέδου.

Ο χώρος παραμένει περιφραγμένος από συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και φυλάσσεται σε 24ωρη βάση από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προκαταρκτική έρευνα και αναμένεται η ολοκλήρωση των απαραίτητων πραγματογνωμοσυνών από τους ειδικούς μηχανικούς.