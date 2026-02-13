Πετράλωνα: Τρόλεϊ έπεσε πάνω σε πολυκατοικία - Τραυματίστηκε ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στα Πετράλωνα, όταν τρόλεϊ ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε πολυκατοικία επί της οδού Κυκλώπων.

Στο τρόλεϊ εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν επιβάτες (ή κατά άλλες πληροφορίες υπήρχαν αλλά ήταν λιγοστοί) και ο μόνος τραυματισμός, ελαφρύς κατά τις ίδιες πληροφορίες, ήταν του οδηγού.

Μέχρι στιγμής ο λόγος που οδήγησε σε αυτό το σοβαρό τροχαίο δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, ενα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο οδηγός ένα εμφάνισε αδιαθεσία και να έχασε τις αισθήσεις του.

Σημειώνεται ότι περίοικος ανέφερε στο Orange Press Agency ότι υπήρχαν τέσσερις επιβάτες στο όχημα καθώς και ότι ο οδηγός υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο των φρένων.