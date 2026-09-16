Μενού

Πέτρος Φιλιππίδης: Ξανά στον Άρειο Πάγο - Ζητά αναίρεση απόφασης για τις απόπειρες βιασμού

Ο καταδικασμένος για απόπειρες βιασμού κατά δύο γυναικών ηθοποιών, Πέτρος Φιλιππίδης, επιδιώκει αναίρεση της καταδίκης του.

Reader symbol
Newsroom
Ο Πέτρος Φιλιππίδης στον Άρειο Πάγο
Ο Πέτρος Φιλιππίδης στον Άρειο Πάγο | Orange Press
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο καταδικασμένος για απόπειρες βιασμού κατά δύο γυναικών ηθοποιών, Πέτρος Φιλιππίδης, μετέβη το πρωί της Τετάρτης στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να εκδικαστεί η αίτηση αναίρεσης της καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του, κατά το Orange Press Agency.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης επιδιώκει την ανατροπή της ετυμηγορίας που τον έκρινε ομόφωνα ένοχο, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών. ​Στο ανώτατο δικαστήριο τον συνόδευσαν η σύζυγός του, Ελπίδα Νίνου, καθώς και η συνήγορός του, Κική Πακιρτζίδου.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ