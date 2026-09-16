Πέτρος Φιλιππίδης: Ξανά στον Άρειο Πάγο - Ζητά αναίρεση απόφασης για τις απόπειρες βιασμού

Ο καταδικασμένος για απόπειρες βιασμού κατά δύο γυναικών ηθοποιών, Πέτρος Φιλιππίδης, μετέβη το πρωί της Τετάρτης στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να εκδικαστεί η αίτηση αναίρεσης της καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του, κατά το Orange Press Agency.
Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης επιδιώκει την ανατροπή της ετυμηγορίας που τον έκρινε ομόφωνα ένοχο, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών. Στο ανώτατο δικαστήριο τον συνόδευσαν η σύζυγός του, Ελπίδα Νίνου, καθώς και η συνήγορός του, Κική Πακιρτζίδου.
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