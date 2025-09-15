Πέτρος Φιλιππίδης: «Υπάρχουν προτάσεις από θέατρο, τηλεόραση για συνεργασία», είπε ο δικηγόρος του

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη, μίλησε σήμερα στο Mega και στο «Buongiorno» αποκαλύπτοντας πως ο ηθοποιός έχει πολλές προτάσεις από ανθρώπους του θεάτρου και τηλεόρασης για μελλοντική συνεργασία.

«Υπήρχαν και μέσα τους αμφιβολίες για την ενοχή που μεταφράστηκαν με μία ποινή με αναστολή. Υπάρχουν και πολλές προτάσεις από πολλούς παραγωγούς, και από ανθρώπους του θεάτρου και της τηλεόρασης για να υπάρξει στο μέλλον κάποια συνεργασία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δημητρακόπουλος.

Σε ό,τι αφορά το νομικό σκέλος της υπόθεσης, ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη συμπλήρωσε: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης από την απόφαση αυτή, αισθάνεται ότι αδικήθηκε, αισθάνεται και νιώθει θλίψη και στεναχώρια για το αποτέλεσμα. Είναι ανάμεσα σε αυτούς τους λίγους που δυστυχώς η δικαιοσύνη έσφαλλε. Σίγουρα, εκτίμησαν ότι και στις δύο περιπτώσεις ο Πέτρος Φιλιππίδης ξεκλείδωσε την πόρτα και είπε "φεύγα". Ο ίδιος δηλαδή ήταν που έδωσε τη δυνατότητα και την ευκαιρία στην κοπέλα να φύγει από τον χώρο».