Πέτρου Ράλλη: Σε αυτό το σημείο έγινε το θανατηφόρο τροχαίο με τον 44χρονο

Ακόμα διερευνώνται οι συνθήκες για το δυστύχημα που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί (2/10) στην Πέτρου Ράλλη.

Το Orange Press Agency εξασφάλισε βίντεο από το σημείο που έγινε το θανατηφόρο τροχαίο, στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό.

Υπενθυμίζεται ότι, μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη του πατινιού, υπηκόου Μπαγκλαντές, ηλικίας 44 ετών.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



