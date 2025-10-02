Μενού

Πέτρου Ράλλη: Σε αυτό το σημείο έγινε το θανατηφόρο τροχαίο με τον 44χρονο

Αυτό είναι το σημείο στην Πέτρου Ράλλη που έγινε το τροχαίο δυστύχημα.

Reader symbol
Newsroom
τροχαίο πέτρου ράλλη
Το σημείο που έγινε το τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+

Ακόμα διερευνώνται οι συνθήκες για το δυστύχημα που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί (2/10) στην Πέτρου Ράλλη. 

Το Orange Press Agency εξασφάλισε βίντεο από το σημείο που έγινε το θανατηφόρο τροχαίο, στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό.

Υπενθυμίζεται ότι, μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη του πατινιού, υπηκόου Μπαγκλαντές, ηλικίας 44 ετών.

Διαβάστε επίσης: Πέτρου Ράλλη: Νεκρός ο 44χρονος με το πατίνι που εγκαταλείφθηκε από οδηγό μηχανής

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ