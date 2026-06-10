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Πιάστηκαν στα χέρια στο δημοτικό συμβούλιο στην Ηλιούπολη: Τι προκάλεσε την ένταση

Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δημοτικού Συμβουλίου στην Ηλιούπολη την στιγμή που κάμερα κατέγραφε live την συνεδρίαση.

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Ηλιούπολη
Ένταση κατά τη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου στην Ηλιούπολη. | Mega@Glomex
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Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Ηλιούπολης εχθές (10/6) καθώς φέρεται ότι παρευρισκόμενοι «πιάστηκαν στα χέρια». 

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που βρισκόταν στο βήμα ο δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος, όταν ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γιάννης Ταβουλάρης κινήθηκε απειλητικά εναντίον μιας δημότισσας.

Ο αντιδήμαρχος φέρται να πήγε στην γυναίκα για να ζητήσει εξηγήσεις, και έτσι σημειώθηκε η ένταση.  Παράλληλα, σύμφωνα με το Mega, δημοτικός σύμβουλος, κατήγγειλε ότι δέχθηκε λεκτική επίθεση από έναν σύμβουλο του δημάρχου, με αποτέλεσμα να κινηθεί και εκείνος με τη σειρά του, εναντίον του. 

Ντοκουμέντα μάλιστα, τους δείχνουν που «πιάστηκαν στα χέρια» και που οι παρευρισκόμενοι τους απομακρύνουν. 

Και τα δύο περιστατικά συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, με τα πνεύματα να ηρεμούν τελικά μετά από αρκετή ώρα και τη συνεδρίαση να συνεχίζεται.
 

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