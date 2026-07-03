Πιάστηκε «στα πράσα» στη Σχολή Δικαστών: Πήγε να διοριστεί με πλαστό πτυχίο

Υποψήφιος δικαστικός γραμματέας αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών, στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να προσκόμισε πλαστό πτυχίο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο έλεγχος των δικαιολογητικών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας διασταύρωσης στοιχείων με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πριν από τον διορισμό και την τοποθέτηση των υποψηφίων σε δικαστικές υπηρεσίες. Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος προσκόμισε πτυχίο Πληροφορικής που ανήκε σε άλλο πρόσωπο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Τον Μάιο του 2025 είχε αποβληθεί από την ίδια Σχολή άλλη μία δικαστική γραμματέας, όταν διαπιστώθηκε ότι το πτυχίο Νομικής που είχε χρησιμοποιήσει για την πρόσληψή της ήταν πλαστό. Και σε εκείνη την περίπτωση κινήθηκαν οι προβλεπόμενες ποινικές διαδικασίες.

