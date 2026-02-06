Πιερία: Εντοπίστηκε νεκρό άτομο μέσα σε φλεγόμενο όχημα

Νεκρό άτομο, άγνωστων στοιχείων, εντοπίστηκε μέσα σε φλεγόμενο όχημα στην περιοχή Σφενδάμη Πιερίας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, στις 09:55 το πρωί.

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, διαπιστώθηκε πως εντός του οχήματος, που είχε πάρει φωτιά, βρισκόταν ένα άτομο.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα.

