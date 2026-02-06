Μενού

Πιερία: Εντοπίστηκε νεκρό άτομο μέσα σε φλεγόμενο όχημα

Εντοπίστηκε νεκρό άτομο μέσα σε φλεγόμενο όχημα στην περιοχή Σφενδάμη Πιερίας. Όσα έχουν γίνει γνωστά για το περιστατικό.

Νεκρό άτομο, άγνωστων στοιχείων, εντοπίστηκε μέσα σε φλεγόμενο όχημα στην περιοχή Σφενδάμη Πιερίας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για πυρκαγιά σε αυτοκίνητο, στις 09:55 το πρωί.

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, διαπιστώθηκε πως εντός του οχήματος, που είχε πάρει φωτιά, βρισκόταν ένα άτομο.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα.

