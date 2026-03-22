Πιερία: Κολώνα φωτισμού έπεσε και τραυμάτισε 6χρονο - Νοσηλεύεται στο «Παπαγεωργίου»

Αγόρι έξι ετών τραυματίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου (21/3) όταν κολώνα φωτισμού έπεσε πάνω του στην περιοχή του Πλαταμώνα Πιερίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Λιμενική Αρχή του Πλαταμώνα ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του 6χρονου μετά από πτώση φωτιστικής κολώνας στον βόρειο προβλήτα του τουριστικού καταφυγίου σκαφών Πλαταμώνα.

Το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», για περαιτέρω εξετάσεις, όπου και παραμένει για παρακολούθηση.

Προανάκριση διενεργείται από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.