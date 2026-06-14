Πιερία: Συναγερμός για πυρομαχικό σε ρηχά νερά – Εντοπίστηκε από λουόμενο

Πυρομαχικό υλικό - πιθανώς νάρκη - εντόπισε λουόμενος στην Πιερία γύρω στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου και ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να επιληφθεί.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το πυρομαχικό υλικό που βρίσκεται σε κατάσταση οξείδωσης, εντοπίστηκε σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου και σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων από την ακτή, στη θαλάσσια περιοχή Καλλιθέας- Πιερίας.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκε σήμανση στην περιοχή, ενώ παράλληλα για το συμβάν ενημερώθηκαν η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και άλλοι αρμόδιοι φορείς, προκειμένου να προβούν τις προβλεπόμενες ενέργειες.

