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Πιερία: Συναγερμός για πυρομαχικό σε ρηχά νερά – Εντοπίστηκε από λουόμενο

Πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε σε βάθος 1,5μ. στην Καλλιθέα Πιερίας. Το Λιμενικό έλαβε μέτρα ασφαλείας, αναμένεται η εξουδετέρωσή του.

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Λιμενικό | INTIME/ ΧΗΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
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Πυρομαχικό υλικό - πιθανώς νάρκη - εντόπισε λουόμενος στην Πιερία γύρω στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου και ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να επιληφθεί.  

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το πυρομαχικό υλικό που βρίσκεται σε κατάσταση οξείδωσης, εντοπίστηκε σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου και σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων από την ακτή, στη θαλάσσια περιοχή Καλλιθέας- Πιερίας.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκε σήμανση στην περιοχή, ενώ παράλληλα για το συμβάν ενημερώθηκαν η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και άλλοι αρμόδιοι φορείς, προκειμένου να προβούν τις προβλεπόμενες ενέργειες.
 

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