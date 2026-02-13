Μενού

Πιερία: Θρίλερ με απανθρακωμένο 48χρονο μέσα στο αγροτικό του - Βρισκόταν στη ζωή όταν ξέσπασε η φωτιά

Ένας 48χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο αγροτικό του όχημα στην Πιερία, ενώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, όταν ξέσπασε η φωτιά, βρισκόταν στη ζωή.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση διακομιδής ασθενής | Shutterstock
Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον 48χρονο που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο αγροτικό όχημά του στην περιοχή της Σφενδάμης στην Πιερία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ που επικαλείται την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που ειδοποιήθηκε την Παρασκευή για τη φωτιά, ο 48χρονος βρισκόταν στη ζωή όταν ξέσπασαν οι φλόγες στο όχημα ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι του λείπουν τα μπροστινά δόντια του και κάποια οστά από το σώμα του.

Πριν πάρει φωτιά το αγροτικό, είχε επισκεφθεί ένα βενζινάδικο, τα δύο μπιτόνια βενζίνης δε βρέθηκαν και όπως αναφέρουν οι Αρχές, μάλλον δεν πρόκειται για ατύχημα, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

