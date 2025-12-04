«Πηγαίναμε σαν βάρκα - Πάει, σκοτωθήκαμε»: Η φρίκη που έζησαν οι επιβάτες στην Πτολεμαϊδα

Τις στιγμές φρίκης που έζησε δίπλα στους επιβάτες του λεωφορείου που βγήκε εκτός ελέγχου, όταν ο οδηγός του υπέστη καρδιακό στην Πτολεμαΐδα, περιέγραψε ο άντρας του οποίου η ηρωική επέμβαση έσωσε τους υπόλοιπους.

Ερωτηθείς αν καθόταν κοντά στον οδηγό, απάντησε «όχι στη μέση. Από το τράνταγμα κατάλαβα και μετά φώναξαν οι γυναίκες που καθόντιουσαν μπροστά ότι έπεσε ο οδηγός και πήγα και έπισασα το τιμόνι και το σταμάτησα.

Τράβηξα το πόδι του οδηγού λίγο να μη πατάει το γκάζι και μετά σταμάτησε σχεδόν μόνο του το λεωφορείο γιατί είχε και μια ανηφορίτσα. Μετά ήρθε το ασθενοφόρο και πήρε τον οδηγό.

Ήταν μία φρίκη γιατί χτυπούσε το λεωφορείο στα κιγλιδώματα δεξιά, αριστερά, μέχτι να το πιάσω το τιμόνι πηγαίναμε σαν βάρκα στη θάλασσα. πήγαμε ακυβέρνητοι γύρω στο χιλιόμετρο. Τρόμαξα, είπα πάει σκοτωθήκαμε».