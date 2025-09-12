Πήγε στην Τήλο ενώ διορίστηκε στη Λέρο: Ξεσπά αναπληρωτής καθηγητής - «Όλα ανοργάνωτα»

Ξεσπά αναπληρωτής καθηγητής, ο οποίος κατέφτασε στο νησί της Τήλου και μόλις αποβιβάστηκε έμαθε ότι είχε διοριστεί... στη Λέρο.

Μέσα από βίντεο του στα social media, καταδικάζει το πόσο ανοργάνωτο είναι το σύστημα περιγράφοντας τις περιπέτειες των εκπαιδευτικών,

«Το ότι όλα γίνονται τελευταία στιγμή το ξέραμε. Το ότι είναι ανοργάνωτα το ξέραμε. Το ότι κανείς δεν νοιάζεται πως θα προλάβουμε να φτάσουμε εκεί που πρέπει το ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι μπορεί για αλλού να ξεκινήσεις, αλλού να φτάσεις, αλλού να είσαι τοποθετημένος», είπε ο εκπαιδευτικός.

Την τοποθέτηση αυτή σχολίασε στον Alpha, o γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης εξηγώντας ότι έγινε λάθος και παρανόηση.

«Είναι παρανόηση. Διότι στην Τήλο δεν υπάρχει τμήμα ένταξης. Λάθη μπορεί να γίνουν, τα λάθη όμως διορθώνονται από τη στιγμή που κλήθηκε ο εκπαιδευτικός στη διεύθυνση εκπαίδευσης, του ανακοινώθηκε και συμφώνησε με την μετακίνησή του. Πιστεύω ότι έχει λήξει το θέμα εδώ».