Πικέρμι: Υπερχείλισε ποτάμι - Πού διακόπηκε η κυκλοφορία

Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο Πικέρμι, καθώς ποταμός υπερχείλισε, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή, ενώ η κακοκαιρία σαρώνει την Αττική.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής που επικαλείται η ΕΡΤ, η διακοπή κυκλοφορίας εφαρμόζεται επί της οδού Χριστοφόρου, από το ύψος της οδού Ξηντάρα ως το ύψος της οδού Βάκχου.

Η κακοκαιρία Adel σαρώνει την Αττική από αργά το απόγευμα της Πέμπτης, με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, ενώ πλημμύρες σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολλυδάς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ποσότητα του νερού, αλλά ο ρυθμός με τον οποίο φτάνει στο έδαφος, ειδικά σε αστικοποιημένο περιβάλλον που λειτουργεί σαν «σκληρή επιφάνεια».

Μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα σημαίνει άμεση επιφανειακή συσσώρευση και όχι σταδιακή απορρόφηση. Το νερό δεν βρίσκει έδαφος να εισχωρήσει — βρίσκει μόνο άσφαλτο και τσιμέντο.

Την ίδια στιγμή, το σημερινό επεισόδιο μας υπενθύμισε πόσο κρίσιμο είναι να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο προειδοποίησης. «Σε μια χώρα όπου οι υποδομές ραντάρ έχουν κενά κάλυψης και οι καταιγίδες εκδηλώνονται πλέον με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση, ο επιχειρησιακός χρόνος αντίδρασης γίνεται ζωτικής σημασίας.

Με καλύτερη χρήση δορυφορικών δεδομένων και αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων, η προειδοποίηση 1–2 ώρες νωρίτερα δεν είναι μόνο εφικτή, είναι αναγκαία».