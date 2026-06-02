Πήλιο: Ακατάλληλο το νερό σε τρία χωριά - Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση έχει κριθεί από τις 29 Μαΐου το νερό σε τρεις περιοχές του Νοτίου Πηλίου, καθώς οι τελευταίες χημικές αναλύσεις έδειξαν υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων στα ολικά τριαλογονομεθάνια (THM).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Νοτίου Πηλίου, η σύσταση αφορά τους οικισμούς Λεφόκαστρο, Κάλαμος και Τρίκερι, όπου οι κάτοικοι καλούνται να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση ή άλλες χρήσεις ανθρώπινης κατανάλωσης μέχρι να ολοκληρωθούν οι νέοι εργαστηριακοί έλεγχοι.

Η δημοτική αρχή γνωστοποίησε ότι, σε συνεργασία με τους τοπικούς προέδρους και τους αντιδημάρχους, θα προχωρήσει στη δωρεάν διανομή εμφιαλωμένου νερού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε έπειτα από δειγματοληπτικούς ελέγχους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Κατά τη διάρκεια των χημικών αναλύσεων διαπιστώθηκε η παρουσία ουσιών που ανήκουν στην κατηγορία των τριαλογονομεθανίων, οι οποίες δημιουργούνται ως παραπροϊόντα της χλωρίωσης του νερού.

Μετά την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, ο δήμος προχώρησε άμεσα στην έκδοση ανακοίνωσης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των νέων δειγματοληψιών που θα καθορίσουν πότε το νερό θα καταστεί και πάλι ασφαλές για κατανάλωση.