Πήλιο: Άνδρας απείλησε και χτύπησε τη σύζυγό του - «Μέχρι να γυρίσω να έχεις σκάψει τον λάκκο σου»

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε την Κυριακή (21/9) στο ανατολικό Πήλιο, με έναν άνδρα να απειλεί και να χτυπά τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού γεύματος.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και σωματική βλάβη, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης επτά μηνών με αναστολή τριών ετών και δικαίωμα έφεσης.

Κατά τη διάρκεια του δικαστηρίου στο Πήλιο, η 57χρονη γυναίκα κατέθεσε ότι ο σύζυγός της την έχει ξυλοκοπήσει πολλές φορές και ότι στο παρελθόν την είχε απειλήσει ακόμη και με μαχαίρι. «Μέχρι να γυρίσω να έχεις σκάψει τον λάκκο σου» τής είπε την Κυριακή και την κλώτσησε.

Αντίθετα, η 20χρονη κόρη του ζευγαριού, ως μάρτυρας υπεράσπισης, ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας της δεν έχει υπάρξει ποτέ βίαιος, αποδίδοντας τις καταγγελίες στην ψυχική κατάσταση της μητέρας της.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του δεν παίρνει την αγωγή της και ότι ο ίδιος προσπαθεί να τη φροντίσει. Η εισαγγελέας, ωστόσο, έκρινε ότι οι απειλές και η σωματική βλάβη αποδεικνύονται από τις μαρτυρίες και το ιατρικό πιστοποιητικό του Νοσοκομείου Βόλου, πρόταση που έγινε δεκτή από το δικαστήριο.

